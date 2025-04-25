Трамп заявил, что основные позиции соглашения по Украине согласованы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что все основные позиции урегулирования конфликта на Украине уже согласованы, для заключения сделки нужна лишь непосредственная «встреча на очень высоком уровне».
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