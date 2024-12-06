Guardian: Салливан пообещал Киеву новое вооружение к середине января

Советник американского президента по национальный безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Украине сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронированной техники к середине января следующего года.
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