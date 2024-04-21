Fallout стал настолько популярен, что пользователи обрушили крупнейший сайт модов

Успех телесериала Fallout настолько сильно возродил популярность игры Fallout 4, что Nexus Mods, одна из крупнейших в мире платформ для хостинга модов, практически не справляется с беспрецедентным спросом на моды для этой франшизы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)