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Игры и киберспорт | ProCyber.me

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Fallout стал настолько популярен, что пользователи обрушили крупнейший сайт модов

Fallout стал настолько популярен, что пользователи обрушили крупнейший сайт модов

Успех телесериала Fallout настолько сильно возродил популярность игры Fallout 4, что Nexus Mods, одна из крупнейших в мире платформ для хостинга модов, практически не справляется с беспрецедентным спросом на моды для этой франшизы.

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