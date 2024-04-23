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«Праздника не будет». Во Владивостоке отменяют майские шествия

«Праздника не будет». Во Владивостоке отменяют майские шествия

В Приморском крае отменили традиционное шествие 1 Мая. Данное решение принято в связи с высоким уровнем террористической опасности даже в регионах, которые находятся на достаточном отдалении от мест проведения СВО.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
Капиталистам и Западным прихвостням за &quot;Счастье&quot; запретить  память народа такие ,как &quot;Бессмертный полк&quot; и &quot;1-во Майское шествие&quot;.  Сейчас все запреты оправдаем высокой террористической угрозой, лишь бы не допустить проявлений солидарности народа. Все запреты это пустышка! Надо не запрещать, а обеспечивать безопасность. Если террористы захотят то они свои &quot;Крокус-Сити&quot; и &quot;Норд-Ост&quot; при любом запрете найдут! А давайте ещё запретим массовое посещение кладбищ в Пасху и Радоницу... (ну ради безопасности) .
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