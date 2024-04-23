«Праздника не будет». Во Владивостоке отменяют майские шествия

Андрей Шурканцев

Капиталистам и Западным прихвостням за "Счастье" запретить память народа такие ,как "Бессмертный полк" и "1-во Майское шествие". Сейчас все запреты оправдаем высокой террористической угрозой, лишь бы не допустить проявлений солидарности народа. Все запреты это пустышка! Надо не запрещать, а обеспечивать безопасность. Если террористы захотят то они свои "Крокус-Сити" и "Норд-Ост" при любом запрете найдут! А давайте ещё запретим массовое посещение кладбищ в Пасху и Радоницу... (ну ради безопасности) .