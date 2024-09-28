Украинских военных отправляли в бой с патронами для другого оружия

Украинских военных отправляли в бой с патронами, у которых калибр не подходит к оружию, которое было у подразделений, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий ВСУ из 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук .
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