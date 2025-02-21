В небе над Азовским морем был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ

Подразделениям противовоздушной обороны армии России 21 февраля был сбит беспилотный летательный аппарат в небе над акваторией Азовского моря, заявила 21 февраля пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
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