Собянин: Москва оказывает всестороннюю поддержку горожанам старшего поколения

Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни В Москве проживает около трех миллионов пожилых людей, из которых более 400 тысяч старше 80 лет, а свыше тысячи отметили 100-летие, сообщает Сергей Собянин в своем блоге.