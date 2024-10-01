Собянин: Москва оказывает всестороннюю поддержку горожанам старшего поколения

Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни В Москве проживает около трех миллионов пожилых людей, из которых более 400 тысяч старше 80 лет, а свыше тысячи отметили 100-летие, сообщает Сергей Собянин в своем блоге.
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