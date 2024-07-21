Тюнинг грузовиков ЗИЛ – просто невероятные тачки! (видео)

Пришло время вновь обратиться к теме тюнинга грузовиков ЗИЛ, ведь тема эта поистине неисчерпаема. Эти машины уже ушли в историю, выпускавший их завод практически стерт с лица Земли, а грузовики продолжают бороздить просторы, вызвать восторг и любовь – и сподвигать на техническое творчество.