Тюнинг грузовиков ЗИЛ – просто невероятные тачки! (видео)

Пришло время вновь обратиться к теме тюнинга грузовиков ЗИЛ, ведь тема эта поистине неисчерпаема. Эти машины уже ушли в историю, выпускавший их завод практически стерт с лица Земли, а грузовики продолжают бороздить просторы, вызвать восторг и любовь – и сподвигать на техническое творчество.
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