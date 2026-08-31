Ценовой индекс «Монокля»: в заложниках у непродовольственных товаров

В середине августа ценовой индекс «Монокля» снова спустился в отрицательную зону — и виной тому исключительно снижение или стабилизация цен в непродовольственных товарах.
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