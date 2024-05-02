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Олигархи Рублевки объявили бойкот Максиму Галкину

Олигархи Рублевки объявили бойкот Максиму Галкину

Олигархи Рублевки, которые до отъезда комика Максима Галкина* в Израиль в связи с СВО охотно приглашали его выступить на свои частные мероприятия, заявили, что теперь они объявили бойкот артисту-иноагенту.

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