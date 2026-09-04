В ГД считают, что в отношениях с ЕС пока "потепления не будет"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Перспектив потепления российско-европейских отношений сейчас нет, считает член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
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