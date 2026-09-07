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У молодых россиян появились "кока-кольные" животы

У молодых россиян появились "кока-кольные" животы

Молодые россияне начали массово набирать вес из-за большого количества газировки. У многих «округлился» живот от «Кока-колы».

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