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Газета.ру

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В сборной России отреагировали на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю

В сборной России отреагировали на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю

Пресс-служба сборной России в своем Telegram-канале кратко отреагировала на номинацию голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на приз лучшему вратарю 2026 года в мировом футболе от журнала France Football.

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