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Царьград

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Врач Табеева назвала дневную норму сахара

Врач Табеева назвала дневную норму сахара

ВОЗ рекомендует ограничивать потребление до 12 чайных ложек в день.Дневная норма потребления сахара составляет не более 12 чайных ложек, в идеале его потребление следует сократить в два раза — до 6 чайных ложек в день.

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