Буэнос-Айрес (ATP). 1/2 финала. Алькарас сыграет с Харри, Кория – с Диас Акостой

Сетка турнира здесь. IEB+ Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина 12 – 18 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 562 345 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Карлос Алькарас (Испания) Николас Харри (Чили) Дата проведения 18 февраля, 00.
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