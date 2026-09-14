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В России на 37% выросла аварийность с участием самокатов и СИМ

В России на 37% выросла аварийность с участием самокатов и СИМ

Погиб 51 человек (-1,9%), ранено 3,6 тыс. (+40%). 2,3 тыс. (68%) аварий произошли из-за нарушения ездоками правил дорожного движения.

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