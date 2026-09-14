В России на 37% выросла аварийность с участием самокатов и СИМ

Погиб 51 человек (-1,9%), ранено 3,6 тыс. (+40%). 2,3 тыс. (68%) аварий произошли из-за нарушения ездоками правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕС пригрозил санк...
- СР Россия "худеет" –...
- ВВ Губернатор Вороне...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым