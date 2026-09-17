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Иркутск Сегодня

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Более 5 млн рублей взыскано с арендаторов леса в Братском районе за ущерб природе

Прокуратура Братского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны окружающей среды и объектов животного мира.

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