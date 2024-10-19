Российская армия не испытывает дефицита боеприпасов или человеческого ресурса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж, преподающий сейчас военную стратегию и право в Портсмутском университете.
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