Наука под открытым небом: от драккаров викингов до реакторов ВВЭР-1200

Приобщиться к науке под открытым небом смогут посетители научно-просветительской площадки, которую сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) организует при поддержке госкорпорации «Росатом» 19-20 сентября на Десногорском водохранилище в рамках заплыва на открытой воде X-WATERS Нуклеар.
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