Новый храм планируется возвести в Головинском районе

В Головинском районе планируется начать строительство храма в честь пророка Илии. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу куратора городской программы строительства православных храмов Владимира Ресина.
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