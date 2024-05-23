Депутат Шеремет напомнил США, что у РФ есть средства поражения любого агрессора

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел сумасшествием демонстрацию в конгрессе США карты России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS.
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