Трамп уверенно победил на предварительном голосовании в Миссури, Мичиган и Айдахо

Завершатся предварительные выборы в июне.фото: wikipedia.org/Matthew Trudeau--> Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы (предварительное голосование) у своего соперника — бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — в трёх штатах: Айдахо, Мичигане и Миссури.