Трамп уверенно победил на предварительном голосовании в Миссури, Мичиган и Айдахо

Завершатся предварительные выборы в июне.фото: wikipedia.org/Matthew Trudeau--> Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы (предварительное голосование) у своего соперника — бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — в трёх штатах: Айдахо, Мичигане и Миссури.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии