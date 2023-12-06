Подросткам разрешат работать в выходные на каникулах

Речь идёт только о летних каникулах.фото: pixabay.com/StartupStockPhotos--> Госдуме предложили разработать закон, разрешающий подросткам работать в выходные во время школьных летних каникул, сообщил 6 декабря депутат Михаил Киселёв.
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