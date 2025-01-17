Неубиваемая новинка Samsung с MIL-STD-810H, IP68 и сменным аккумулятором. Новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro получит SoC Qualcomm

Samsung работает над новым смартфоном Galaxy XCover 7 Pro, который будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, в отличие от базовой модели XCover 7, которая поставляется с MediaTek Dimensity 6100+.
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