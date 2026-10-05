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«Ни скорости, ни надёжности»: Вольф — о Гран При Бахрейна

Jiri Krenek / Active PicturesГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф остался недоволен итогами Гран При Бахрейна, прошедшего в Малайзии, где до финиша добрался только один пилот немецкого коллектива.

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