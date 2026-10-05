«Ни скорости, ни надёжности»: Вольф — о Гран При Бахрейна

Jiri Krenek / Active PicturesГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф остался недоволен итогами Гран При Бахрейна, прошедшего в Малайзии, где до финиша добрался только один пилот немецкого коллектива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым