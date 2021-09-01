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Посол Афганистана Мухаммад Агбар назвал Талибан* разношерстной группировкой террористов

Посол Афганистана Мухаммад Агбар назвал Талибан* разношерстной группировкой террористов

ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

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