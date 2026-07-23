Госдума наделила саперов МЧС в зоне СВО статусом ветеранов

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС России, участвовавшим в специальной военной операции при поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов.
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