Минтруд РФ обновил перечень запрещенных для подростков работ

Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессий вводится запрет на выполнение определенных видов работ.
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