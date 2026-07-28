Полтысячи дронов на Москву: ВСУ снова бьют по складам. Россия устанавливает контроль над Чёрным морем. Угроза от Ирана — Сводка с фронта 28 июля

За минувшую неделю средства ПВО перехватили около трёх тысяч украинских БЛА. География атак продолжает расширяться: помимо приграничья, Крыма и Московского региона, беспилотники всё чаще фиксируют в Поволжье и на Урале.
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