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Царьград

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В Краснодаре водители устроили драку на АЗС из-за очереди

В Краснодаре водители устроили драку на АЗС из-за очереди

Водитель, пытавшийся проехать к колонке без очереди, столкнулся с женщиной на чёрном BMW, преградившей ему путь; словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились ещё двое мужчин, а разнимать участников пришлось другим автомобилистам.

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