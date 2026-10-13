В Краснодаре водители устроили драку на АЗС из-за очереди

Водитель, пытавшийся проехать к колонке без очереди, столкнулся с женщиной на чёрном BMW, преградившей ему путь; словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились ещё двое мужчин, а разнимать участников пришлось другим автомобилистам.