🚰 15 октября Евпатория частично останется без воды По информации предприятия «Вода Крыма», с 10:00 до 18:00 водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: ▫️улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.