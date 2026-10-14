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test mazurok

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🚰 15 октября Евпатория частично останется без воды

🚰 15 октября Евпатория частично останется без воды По информации предприятия «Вода Крыма», с 10:00 до 18:00 водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: ▫️улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Л.

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