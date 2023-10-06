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Председатель ЦИК РК ознакомился с подготовкой к выборам акимов районов и городов в Карагандинской области

Председатель ЦИК РК ознакомился с подготовкой к выборам акимов районов и городов в Карагандинской области

 Во время поездки Нурлан Абдиров дал поручения местным исполнительным органам по полному информировонию граждан на период избирательных кампаний, сообщает редакция сайта ekaraganda Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров с инспекционной поездкой посетил Карагандинскую область в преддверии пилотных выборов акимов районов и городов областного значения, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

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