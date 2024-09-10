Аналитик: Отказ Киева от переговоров в Стамбуле — самоубийство государственности

Политолог Иван Мезюхо заявил, что США в отношении Украины ведут себя как типичный сюзерен. Он прокомментировал заявление бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что переговорный процесс в Стамбуле был приостановлен после консультаций с американской стороной.