Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    К ним уже выехал Чубайс налаживать космическую отрасль... Я так думаю, там надо что то приватизировать... Какому нибу...В космосе застрял...
  • Олег Орлов
    Да летали они на луну... Просто тогда верховодили не только у нас , но и у них инженеры, конструктора... А сейчас тор...В космосе застрял...
  • ruslava Митькина
    А я бы не стала не только спасать, но и кормить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В космосе застрял...

FT: на границе Израиля и Ливана образовалась «мертвая зона»

FT: на границе Израиля и Ливана образовалась «мертвая зона»

Зону, которая находится в пяти километрах от «голубой линии», на ливано-израильской границе признали непригодной для жизни из-за постоянных обстрелов, сообщает издание Financial Times, опираясь на спутниковые и радиолокационные данные и правительственную статистику.

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