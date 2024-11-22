Express: ракета «Орешник» долетит до Британии за 20 минут, до ФРГ — за 15 минут

Киев после удара баллистической ракеты «Орешник» по Днепропетровску выступил с «пугающим предупреждением» о том, что российская новинка в считанные минуты может поразить западные территории, в частности Великобританию за 20 минут.
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