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Китай

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Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Кыргызстана

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, пообещав содействовать углублению взаимовыгодного сотрудничества с высококачественным строительством "Пояса и пути" в качестве его лейтмотива.

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