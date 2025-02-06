Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Кыргызстана

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, пообещав содействовать углублению взаимовыгодного сотрудничества с высококачественным строительством "Пояса и пути" в качестве его лейтмотива.