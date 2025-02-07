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Царьград

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ЦБ: Самым доходным активом в рублях по итогам 2024 года стало золото

ЦБ: Самым доходным активом в рублях по итогам 2024 года стало золото

В Центробанке назвали самый доходный актив по итогам 2024 годаВ России депозиты и рублевые фонды денежного рынка в 2024 году на фоне высоких процентных ставок продемонстрировали высокую доходность.

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