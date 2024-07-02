Игорь Борисов принял участие в работе Собрания Российской ассоциации международного права

1 июля член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в 67-м Ежегодном Собрании Российской ассоциации международного права (РАМП), организованном на базе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
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