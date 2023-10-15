Прокуратура Испании вновь хочет наказать Хаби Алонсо за неуплату налогов на 2 млн евро – подали апелляцию на второе оправдательное решение суда 

Сторона обвинения считает, что испанский футболист, а ныне тренер «Байера», скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, зарегистрированную на острове Мадейра, таким образом уходя от уплаты налогов.
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