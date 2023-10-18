Чехи готовы мстить украинским мигрантам за криминал в стране

Жители Чехии хотят выгнать украинских беженцев и отмстить им за совершенные в стране преступления. Особенно сильны такие настроения у жителей чешского Пльзеня: там жители призывают власти к радикальным мерам по отношению к украинцам.
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