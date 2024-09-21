На Ямале школьники из ДНР отправятся в пеший поход по горам Полярного Урала

В Лабытнанги встретили донецких школьников из Златоустовки и Хлебодаровки. Подростки ознакомились с городом и теперь готовятся покорить горы Полярного Урала, сообщила в своем telegram-канале глава муниципалитета Марина Трескова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии