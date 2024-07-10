Власти Ростова хотят запретить большегрузам проезжать через центр города

В донской столице планируется организовать так называемый "грузовой каркас".В администрации Ростова намерены запретить проезд большегрузов по центральной части донской столицы.
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