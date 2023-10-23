Азаров сообщил, что Киев подготовил в 3-4 раза меньше угля перед зимой, чем надо

Киевское руководство совершенно не готово к наступающей зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем требуется для прохождения отопительного сезона, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
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