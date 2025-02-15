В Самарской области полицейские и общественники провели профориентационную встречу с учащимися школы

В Похвистнево, в рамках совместной профориентационной работы, специалисты территориального центра занятости населения совместно с начальником отделения по работе с личным составом подполковником полиции Александром Пугаевым и представителями Общественного совета при межмуниципальном отделе провели встречу с учащимися местной школы.