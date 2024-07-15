На iOS официально появится эмулятор Windows Apple дала зеленый свет на запуск эмуля...

На iOS официально появится эмулятор WindowsApple дала зеленый свет на запуск эмулятора UTM SE для операционных систем iOS, iPadOS и visionOS, что позволит пользователям iPhone, iPad и Vision Pro запускать классическое программное обеспечение и игры для ПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)