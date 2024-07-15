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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На iOS официально появится эмулятор Windows Apple дала зеленый свет на запуск эмуля...

На iOS официально появится эмулятор Windows Apple дала зеленый свет на запуск эмуля...

На iOS официально появится эмулятор WindowsApple дала зеленый свет на запуск эмулятора UTM SE для операционных систем iOS, iPadOS и visionOS, что позволит пользователям iPhone, iPad и Vision Pro запускать классическое программное обеспечение и игры для ПК.

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