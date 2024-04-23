За что Трамп ненавидит Зеленского? Причины будущей мести

Алексей Тан

""приход к власти Трампа выгоден России""========== Очередная блевотина еврейская!!.... Без разницы, кто подменяет Чёрного ПСА... Трамп или Байдан... Как текла злоба и мерзость иудейская... так и далее течь будет!... пока их нутро не лопнет и не отравит, самих себя.