В среде российских экспертов сложилось устойчивое мнение, что приход к власти Трампа выгоден России из-за его стремления положить конец войне на Украине.
За что Трамп ненавидит Зеленского? Причины будущей мести
Комментарии
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Игорь Петров
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3 час.
Алексей Тан
""приход к власти Трампа выгоден России""========== Очередная блевотина еврейская!!.... Без разницы, кто подменяет Чёрного ПСА... Трамп или Байдан... Как текла злоба и мерзость иудейская... так и далее течь будет!... пока их нутро не лопнет и не отравит, самих себя.
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2 час.
Алексей Тан
За что Трамп ненавидит Зеленского?====== ну здесь то ларчик просто открывается.... Трампу нужен СВОЙ дом США... а евреям, нужна новая земля их проживания, Украина... не совпадение получается.
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2 час.
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