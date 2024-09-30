Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Срок службы по призыву в России останется неизменным. С таким заявлением выступил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет "Красная звезда".
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