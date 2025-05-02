Президент Франции поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с большим успехом

Президент Франции поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с большим успехомСпустя 14 лет после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск преподнес президенту США Бараку Обаме копию The Witcher 2 в качестве официального дипломатического подарка, президент Франции Эммануэль Макрон тоже решил поучаствовать в акции “признания культурной… источник.