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Стефания Маликова показала сафари-образ за 2,5 миллиона рублей

Стефания Маликова показала сафари-образ за 2,5 миллиона рублей

Дочь Дмитрия Маликова, блогерша Стефания, отправилась на сафари в Африку в образе стоимостью 2,5 миллиона рублей.

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