Приметы на 2 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

2 сентября в народном календаре — Самойлов день, который издавна считался мужским праздником. Хорошие приметы: что можно делать По традиции в этот день устраивали праздничный обед в честь хозяина дома.
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