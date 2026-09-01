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Нижегородская правда

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Приметы на 2 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

Приметы на 2 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

2 сентября в народном календаре — Самойлов день, который издавна считался мужским праздником. Хорошие приметы: что можно делать По традиции в этот день устраивали праздничный обед в честь хозяина дома.

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